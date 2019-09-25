Слуцкий не исключил рассмотрение запрета лотереи грин-карт США

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что предложение по запрету в РФ лотереи на получение грин-карт США "может быть рассмотрено", но нужны более серьезные меры, которые повлияют на Госдеп.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.

"Конечно, можно рассуждать о встречных шагах небольшого масштаба. В частности, о таких, как предложения об отмене на территории России лотереи грин-карт. Но реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно", - сказал Слуцкий журналистам.

Он считает, что в такой ситуации главная цель - остановить нездоровую раскрутку антироссийского маховика, запущенного еще администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.