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РИА Новости

Слуцкий не исключил рассмотрение запрета лотереи грин-карт США

15:22 25.09.2019 (обновлено: 15:42 25.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что предложение по запрету в РФ лотереи на получение грин-карт США "может быть рассмотрено", но нужны более серьезные меры, которые повлияют на Госдеп.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.
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"Конечно, можно рассуждать о встречных шагах небольшого масштаба. В частности, о таких, как предложения об отмене на территории России лотереи грин-карт. Но реагировать на явно недружественные и провокационные действия американской стороны, по моему мнению, нужно системно", - сказал Слуцкий журналистам.
Он считает, что в такой ситуации главная цель - остановить нездоровую раскрутку антироссийского маховика, запущенного еще администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.
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"Не исключаю, что предложение по грин-картам может быть рассмотрено, но я сторонник более серьезных мер, которые действительно могут возыметь результат и подвигнуть Госдеп и тех, кто принимает в Вашингтоне решения, пересмотреть шаг за шагом свою позицию по отношению к Москве. Думаю, что это возможно", - добавил глава думского комитета.
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Леонид СлуцкийГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
По какому праву Слуцкий и компания будут ограничивать граждан России от участия в этой лотерее? Пусть лучше себе въезд в США запретят.
25 сентября, 16:01
Будущее Страны
4310037
Опять Воронеж? в ответ на невыдачу американских виз делегатам запретим собственным гражданам заиметь американское гражданство, ой наказали америку, вот они локти-то покусают
25 сентября, 16:11
АИАнна Ивановна
1630032
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