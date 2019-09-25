МИД призвал к всестороннему расследованию атаки на саудовские НПЗ

ООН, 25 сен - РИА Новости. Расследование атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру должно быть объективным и всесторонним, до его окончания судить о виновных преждевременно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Расследование сейчас проводится, прежде всего самими саудовскими представителями, а также представителями ряда стран, которых они пригласили. Мы исходим из того, что такое расследование должно быть объективным, всесторонним и тщательным", - сказал Вершинин.

"До его завершения мы не считаем нужным выносить какие-то суждения и кого-то обвинять", - добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.