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РИА Новости

МИД призвал к всестороннему расследованию атаки на саудовские НПЗ

15:20 25.09.2019 (обновлено: 15:52 25.09.2019)
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© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Расследование атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру должно быть объективным и всесторонним, до его окончания судить о виновных преждевременно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Расследование сейчас проводится, прежде всего самими саудовскими представителями, а также представителями ряда стран, которых они пригласили. Мы исходим из того, что такое расследование должно быть объективным, всесторонним и тщательным", - сказал Вершинин.
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"До его завершения мы не считаем нужным выносить какие-то суждения и кого-то обвинять", - добавил он.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.
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