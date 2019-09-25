Суд признал виновным похитителя картины Куинджи из Третьяковки

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду начал выносить обвинительный приговор бизнесмену Денису Чуприкову, обвиняемому в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Чуприков виновен в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность", - объявила судья.

Сейчас оглашение приговора продолжается, наказание будет оглашено позднее. Прокуратура запросила для Чуприкова четыре года колонии строгого режима.