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РИА Новости

Суд признал виновным похитителя картины Куинджи из Третьяковки

15:18 25.09.2019 (обновлено: 16:25 25.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДенис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Денис Чуприков во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы. 25 сентября 2019
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду начал выносить обвинительный приговор бизнесмену Денису Чуприкову, обвиняемому в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Чуприков виновен в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность", - объявила судья.
Сейчас оглашение приговора продолжается, наказание будет оглашено позднее. Прокуратура запросила для Чуприкова четыре года колонии строгого режима.
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
Вчера, 04:06РИА Новости
Дело о похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи
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Похищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиПроисшествия
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