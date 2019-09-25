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РИА Новости

Совфед утвердил глав комитетов по бюджету и по образованию

15:10 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совфед на заседании в среду утвердил новых председателей комитетов по бюджету и по науке и образованию.
Вместо ушедшей из Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, возглавлявшей комитет по образованию с 2011 года, этот пост заняла ее первый заместитель Лилия Гумерова.
В свою очередь экс-замглавы МИД Григорий Карасин стал первым зампредом комитета.
В бюджетном комитете произошла рокировка - глава комитета Сергей Рябухин стал первым зампредседателя комитета.
При этом бывший первый замглавы комитета Николай Журавлев получил пост председателя.
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Николай ЖуравлевЛилия ГумероваСовет Федерации РФГригорий КарасинРоссияПолитика
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