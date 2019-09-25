Совфед утвердил глав комитетов по бюджету и по образованию

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совфед на заседании в среду утвердил новых председателей комитетов по бюджету и по науке и образованию.

Вместо ушедшей из Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, возглавлявшей комитет по образованию с 2011 года, этот пост заняла ее первый заместитель Лилия Гумерова.

В свою очередь экс-замглавы МИД Григорий Карасин стал первым зампредом комитета.

В бюджетном комитете произошла рокировка - глава комитета Сергей Рябухин стал первым зампредседателя комитета.