Служебные собаки Аэрофлота признаны лучшими на региональной выставке собак

МОСКВА, 25 сен – ПАО "Аэрофлот". Служебные собаки Аэрофлота заняли первые места на Региональной выставке собак: в индивидуальном состязании и в номинации "Лучшая пара выставки".

Кроме того, кинологическое подразделение авиакомпании получило награду за второе место в конкурсе питомников.

Региональная выставка собак была организована Российской кинологической федерацией и Российской федерацией служебного собаководства. Жюри оценивало качество и породность поголовья собак, а затем отбирало лучших представителей по критериям экстерьера и поведения.

Аэрофлот представил экспертам семь служебных собак — шалаек. Каждая из них получила подробное описание от судей. Самой высокой оценки среди шалаек был удостоен четырехлетний Пижон. Он продолжил участие в индивидуальном конкурсе и занял первое место в своем классе. Еще две шалайки — двухлетние Каприз и Буча — победили в состязании пар. Жюри высоко оценило их схожесть и способность ладить друг с другом.

В рамках конкурса прошло соревнование кинологических питомников. В нем участвовали группы от трех до пяти собак. Судьи оценивали однородность экстерьера, выраженность признаков породной группы и взаимодействие собак в команде. Кинологический питомник Аэрофлота "Из небесной гавани" занял второе место в состязании.

Представители породной группы "шалайка" трудятся в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота. Главной обязанностью этих собак является обнаружение взрывных устройств и взрывчатых веществ. Кинологи Аэрофлота с шалайками ежедневно выполняют осмотр самолетов, патрулируют терминалы аэропорта и прилегающие территории.

Шалайка является гибридом оленегонной лайки и шакала. Эта породная группа унаследовала лучшие свойства обоих видов. От лайки она получила хорошую адаптацию к морозам до -30° С, от шакала — способность работать в жару до +45° С и уникально чуткое обоняние. Многолетний опыт кинологов Аэрофлота подтверждает, что живые "детекторы" работают эффективнее специализированного оборудования. Шалайки способны различать до полумиллиона запахов и обнаруживать даже слабый след целевого вещества.

Аэрофлот использует уникальные свойства своих служебных собак для инновационных научных разработок. В компании создана система ольфакторного мониторинга, благодаря которой кинологические исследования стали объективными и измеряемыми. Товарный знак "Ольфакторный мониторинг Olfactory Monitoring" зарегистрирован в России и семи зарубежных странах — США, Чехии, Азербайджане, Узбекистане, Великобритании, Германии, Японии.

Аэрофлот зарегистрировал породную группу "шалайка" в системе Российской кинологической федерации (РКФ) в конце 2018 года. Стандарт породной группы был официально утвержден РКФ. Кинологическая служба Аэрофлота регулярно удостаивается высоких оценок профессионального сообщества. Шалайки принесли Аэрофлоту престижную премию "Время инноваций" в категории "Биотехнологии и генная инженерия" — это стало первым случаем, когда в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт. Служебные собаки Аэрофлота принимают участие в крупных выставках и неизменно получают положительные характеристики от судей и экспертов. Эти оценки служат подтверждением успешного развития уникальной породной группы "шалайка".

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.