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РИА Новости

В Краснокамске осудили экс-замдиректора школы, где ученица умерла от голода

15:04 25.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно обвиненную в халатности бывшего заместителя директора школы №3 города Краснокамск Пермского края, в которой училась погибшая от истощения 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в секретариате суда.
В июле прошлого года жительница Краснокамска не смогла добудиться до своей 14-летней дочери. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки. По данным СК России, в период с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней. Все это время подросток продолжала посещать школу.
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После инцидента в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").
Обвинение настаивало на том, что подсудимая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не сообщила соответствующим службам и правоохранительным органам о социально опасном положении ученицы. Кроме того, замдиректора не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки.
"Суд вынес решение о лишении ее свободы на два года условно с испытательным сроком два года без назначения дополнительного наказания в виде права заниматься определенным видом деятельности", - рассказали в суде в среду.
Ранее СК России сообщал, что уголовное дело в отношении матери погибшей девочки находится на завершающей стадии расследования.
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