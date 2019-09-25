В Краснокамске осудили экс-замдиректора школы, где ученица умерла от голода

ПЕРМЬ, 25 сен - РИА Новости. Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно обвиненную в халатности бывшего заместителя директора школы №3 города Краснокамск Пермского края, в которой училась погибшая от истощения 14-летняя девочка, сообщили РИА Новости в секретариате суда.

В июле прошлого года жительница Краснокамска не смогла добудиться до своей 14-летней дочери. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки. По данным СК России, в период с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней. Все это время подросток продолжала посещать школу.

После инцидента в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

Обвинение настаивало на том, что подсудимая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не сообщила соответствующим службам и правоохранительным органам о социально опасном положении ученицы. Кроме того, замдиректора не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки.

"Суд вынес решение о лишении ее свободы на два года условно с испытательным сроком два года без назначения дополнительного наказания в виде права заниматься определенным видом деятельности", - рассказали в суде в среду.