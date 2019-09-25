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РИА Новости

Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ДНР

15:04 25.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве при установке мин в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
"В районе населенного пункта Старогнатовка в ходе установки минно-взрывных заграждений группой инженерного обеспечения 88 батальона 35 бригады (украинских силовиков - ред.) произошел подрыв ранее установленного взрывного устройства. В результате подрыва один боевик погиб, трое ранены", - сказал Никитин.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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