Силовики подорвались при установке мин в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики подорвались на взрывном устройстве при установке мин в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Никитин.
"В районе населенного пункта Старогнатовка в ходе установки минно-взрывных заграждений группой инженерного обеспечения 88 батальона 35 бригады (украинских силовиков - ред.) произошел подрыв ранее установленного взрывного устройства. В результате подрыва один боевик погиб, трое ранены", - сказал Никитин.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru