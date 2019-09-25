Хуторской: в "Бессмертном полку" нет места двусмысленности и противоборству

БЕЛГРАД, 25 сен - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" – это не место для пропаганды бизнеса, политических и религиозных идей, а символ памяти о родных и близких, заявил в рамках международной конференции "Память победителей", проходящей в столице Сербии, руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"Здесь не может быть никакой двусмысленности, никакой пропаганды, никаких корпоративных колонн и никакого противоборства по национальным и религиозным признакам. Как нельзя переписывать историю, так нельзя и делить "Бессмертный полк" на наш, ваш и чужой – такого быть не может", – подчеркнул он.

Как отметил сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, крайне важно, чтобы шествие как инструмент народной памяти было основано на личной, семейной истории.

"Многие люди исповедуют разные идеологии, разные религии, но должен быть общий фундамент, который бы помогал выстраивать диалог", – сказал он.

Лапенков также выразил надежду, что "Бессмертный полк" станет акцией, объединяющей народы по всему миру: "За рубежом очень много людей, готовых принять эту память как свою, потому что она связана с историей их семей. В первую очередь это страны, входившие в свое время в антигитлеровскую коалицию".