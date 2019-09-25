Член ОП призвал ОБСЕ прекратить предвзятую политику по отношению к Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал ОБСЕ прекратить предвзятую политику по отношению к Крыму и начать объективно оценивать происходящие на полуострове события.
Абажер принимает участие в двухнедельном совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
"Призываю ОБСЕ не допускать предвзятого отношения к Крыму и происходящих в нем процессах, а также перейти к объективной оценке существующих реалий. Кроме того, пора признать отсутствие в регионе дискриминации по национальному и религиозному признакам", - сказал РИА Новости по телефону Абажер после выступления в среду на сессии: "Преступление на почве ненависти".
Абажер подчеркнул, что оппоненты продолжают использовать на международных площадках в качестве аргумента заезженные мифы о "России-агрессоре", "притеснении и дискриминации крымчан по национальному и религиозному признаку".
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"Они основываются на искаженной или ложной информации, исходящей от Украины. ОБСЕ пора понять, что не Россия "украла" у Украины Крым, а Крым отделился от Украины как страны, где процветает русофобия и пещерный национализм, где ограничивается использование любых языков, кроме украинского", - сказал Абажер.
Общественник также предложил впредь проводить совещания ОБСЕ не в формате поиска недостатков, а делиться положительным опытом развития своих территорий.