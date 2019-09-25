ЦИК представил президенту Израиля официальные результаты выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Глава центральной избирательной комиссии Израиля судья Ханан Мельцер представил президенту Реувену Ривлину официальные результаты выборов в кнессет, прошедших 17 сентября.

Согласно последним данным ЦИК, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" под руководством Бени Ганца получает 33 мандата, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" - 32. После финального подсчёта голосов "Ликуд" усилил свои позиции на один мандат. Тем не менее ни одна из партий не набирает необходимого для формирования правительства большинства - 61 из 120 мандатов.

Партия "Наш дом - Израиль" во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом набрала 8 мандатов, "Объединенный арабский список" - 13.

Ранее Ривлин провёл консультации с представителями прошедших в кнессет 22 созыва партий. По итогам консультаций ни один из кандидатов в премьеры будущего коалиционного правительства Израиля не получил требуемое депутатское большинство в свою поддержку.