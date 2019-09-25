Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T14:50Z
https://ria.ru/20190925/1559111233.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/139186/83/1391868388_0:107:2000:1232_1036x0_80_0_0_e2569d53ba9ee5c594c36ac37fe1b253.jpg
РИА Новости

ЦИК представил президенту Израиля официальные результаты выборов

14:50 25.09.2019
1691
© AP Photo / Ivan SekretarevПрезидент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля Реувен Ривлин
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Глава центральной избирательной комиссии Израиля судья Ханан Мельцер представил президенту Реувену Ривлину официальные результаты выборов в кнессет, прошедших 17 сентября.
Согласно последним данным ЦИК, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" под руководством Бени Ганца получает 33 мандата, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" - 32. После финального подсчёта голосов "Ликуд" усилил свои позиции на один мандат. Тем не менее ни одна из партий не набирает необходимого для формирования правительства большинства - 61 из 120 мандатов.
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
20 сентября, 18:52РИА Новости
Представитель властей ПНА сравнил партии Израиля с "Пепси" и "Кока-колой"
Партия "Наш дом - Израиль" во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом набрала 8 мандатов, "Объединенный арабский список" - 13.
Ранее Ривлин провёл консультации с представителями прошедших в кнессет 22 созыва партий. По итогам консультаций ни один из кандидатов в премьеры будущего коалиционного правительства Израиля не получил требуемое депутатское большинство в свою поддержку.
Ривлин также ранее провёл трёхстороннюю встречу с действующим премьером, лидером партии "Ликуд" Нетаньяху и его соперником на выборах, лидером оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. В среду вечером запланирована еще одна аналогичная встреча. Как сообщают израильские СМИ, Ривлин может поручить Нетаньяху первому попытаться сформировать правительство.
501110
Обсудить 0
Реувен РивлинИзраильВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи в Турции
На юге Турции прогремел взрыв на пути следования автобуса с полицией
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Лента
новостей
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Миллиард рублей пятитысячными купюрами помещается в контейнер объемом менее одного кубометра
В Краснодаре показали, как выглядит контейнер с миллиардом рублей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Грин-карта и доллары США
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
Лента новостейМолния