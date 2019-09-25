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РИА Новости

Жизнь 17% населения Земли зависит от состояния океанов, считают эксперты

14:47 25.09.2019
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© AP Photo / John McConnico, FileАрктика
Арктика
© AP Photo / John McConnico, File
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Около 1,3 миллиарда людей (17% населения Земли) живет в высокогорьях и прибрежных зонах, их жизнь зависит от состояния криосферы и океанов, говорится в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК).
Сообщение предваряет специальный доклад ученых, посвященный состоянию криосферы и океанов в связи с изменением климата.
"Океан и криосфера играют важнейшую роль для сохранения жизни на Земле. В общей сложности 670 миллионов человек проживают в высокогорьях, 680 миллионов в низинных прибрежных зонах, жизнь этих людей напрямую зависит от этих систем. Четыре миллиона человек постоянно проживают в Арктическом регионе, а в малых островных государствах - 65 миллионов человек", - говорится в докладе.
Как отмечают эксперты, в связи с глобальным потеплением температура и кислотность океанов растет, а продуктивность морских систем падает. Таяние ледников и снежных шапок приводит к росту уровня моря, а также к увеличению числа опасных явлений.
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