Жизнь 17% населения Земли зависит от состояния океанов, считают эксперты

"Океан и криосфера играют важнейшую роль для сохранения жизни на Земле. В общей сложности 670 миллионов человек проживают в высокогорьях, 680 миллионов в низинных прибрежных зонах, жизнь этих людей напрямую зависит от этих систем. Четыре миллиона человек постоянно проживают в Арктическом регионе, а в малых островных государствах - 65 миллионов человек", - говорится в докладе.