Во Франции выходят мемуары Люка Бессона про детские травмы

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Книга под названием Enfant Terrible Люка Бессона о первых 30 годах жизни знаменитого режиссера выйдет во Франции третьего октября, . Книга под названием Enfant Terrible Люка Бессона о первых 30 годах жизни знаменитого режиссера выйдет во Франции третьего октября, сообщает Le Figaro.

В автобиографии он рассказывает о своей юности с ощущением одиночества и несчастья.

"Одиночество — это ужасно для ребенка, это опасная тюрьма. Если он чувствует, что этот мир его не принимает, он выдумывает себе другой, и рискует навсегда в нем остаться. Мой мир состоял из мурены, осьминога и гальки", — поделился режиссер.

Бессон пишет не только о своих психических травмах, но и о знакомстве с музыкантом Эриком Серра и с актером Жаном Рено, а также о своей любви к кинематографу и к океану. Книга заканчивается выходом фильма "Голубая бездна" в 1982 году.