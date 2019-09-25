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РИА Новости
Культура

Во Франции выходят мемуары Люка Бессона про детские травмы

17:28 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФранцузский режиссер Люк Бессон
Французский режиссер Люк Бессон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Книга под названием Enfant Terrible Люка Бессона о первых 30 годах жизни знаменитого режиссера выйдет во Франции третьего октября, сообщает Le Figaro.
В автобиографии он рассказывает о своей юности с ощущением одиночества и несчастья.
"Одиночество — это ужасно для ребенка, это опасная тюрьма. Если он чувствует, что этот мир его не принимает, он выдумывает себе другой, и рискует навсегда в нем остаться. Мой мир состоял из мурены, осьминога и гальки", — поделился режиссер.
Бессон пишет не только о своих психических травмах, но и о знакомстве с музыкантом Эриком Серра и с актером Жаном Рено, а также о своей любви к кинематографу и к океану. Книга заканчивается выходом фильма "Голубая бездна" в 1982 году.
О таких проектах как "Никита", "Такси" и "Пятый элемент" в воспоминаниях речь не идет, так же как и о финансовых проблемах его продюсерской компании и о недавних обвинениях в сексуальных домогательствах. Скорее всего, эти эпизоды войдут в следующие части автобиографии, которая, по всей видимости, станет трилогией.
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