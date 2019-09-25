Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем с другими президентами США

"В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной. Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!" - написал Трамп в Twitter.