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РИА Новости

Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем с другими президентами США

14:43 25.09.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем со всеми предыдущими президентами Соединенных Штатов.

"В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной. Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стали предполагаемая попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Сам Трамп отрицает эти обвинения.
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 11:47РИА Новости
"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
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