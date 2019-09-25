Рособрнадзор рассказал, сколько абитуриентов подали документы в один вуз

*МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 57% абитуриентов 2019 года подавали документы только в один вуз, сообщил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.

"Хотелось бы отметить такую тенденцию, что более половины абитуриентов, которые поступают в вузы на бюджет, заранее определяются с выбором вуза, то есть более 57% абитуриентов этого года подавали документы только в один вуз", - сообщил Круглинский.

Представитель Рособрнадзора напомнил, что "по положению нормативно-правовых актов абитуриент имеет право подавать заявления в пять вузов, в каждый соответственно не более чем на три направления подготовки специалистов".