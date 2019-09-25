Рособрнадзор рассказал, сколько абитуриентов подали документы в один вуз

*МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 57% абитуриентов 2019 года подавали документы только в один вуз, сообщил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.
"Хотелось бы отметить такую тенденцию, что более половины абитуриентов, которые поступают в вузы на бюджет, заранее определяются с выбором вуза, то есть более 57% абитуриентов этого года подавали документы только в один вуз", - сообщил Круглинский.
Представитель Рособрнадзора напомнил, что "по положению нормативно-правовых актов абитуриент имеет право подавать заявления в пять вузов, в каждый соответственно не более чем на три направления подготовки специалистов".
Также Круглинский отметил, что с 2018 года вырос средний балл по предметам. При этом наибольший рост был отмечен по профильной математике (56,5 баллов - 2019, 49,8 баллов - 2018) и по истории (57,3 баллов - 2019, 52,7 баллов - 2018).