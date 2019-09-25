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РИА Новости

Для прорывных результатов нужна обратная связь, заявил Путин

14:37 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для достижения прорывных результатов необходима постоянная обратная связь, чтобы понимать, где система изменений работает, а где дает сбои.
"Чтобы добиться действительно прорывных результатов, нужна постоянная обратная связь, объемное, объективное видение всей картины, где система изменений работает, а где, к сожалению, иногда так же, как и везде во всем мире, дает сбои", - сказал Путин на конгрессе международном конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.
По его словам, как и многие другие страны, Россия сегодня реализует, "можно без преувеличения сказать, очень масштабные проекты" в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. "Они направлены, прежде всего, на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", - пояснил президент.
"Мы концентрируем свое внимание на решении этих задач и концентрируем значительные ресурсы на решении этих задач. Интегрируем в рамках национальных проектов и программ усилиями государства, регионов, муниципалитетов, бизнеса граждан. Интегрируем все это вместе для достижения общей цели", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
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Помимо этого, Путин отметил, что выявляется, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, а где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации.
"Принимаем решения, что с этим делать, как с этим бороться, как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы. Это тоже одна из наших задач - выявить именно этот аспект нашей работы. Как оптимально распорядиться этими ресурсами в интересах достижения результатов, которых ждут от нас люди. Формирование такой полной картины в проведении своего рода постоянного тестирования реформ, всего государственного, бюджетного хозяйства", - добавил он.
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