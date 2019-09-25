Для прорывных результатов нужна обратная связь, заявил Путин

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для достижения прорывных результатов необходима постоянная обратная связь, чтобы понимать, где система изменений работает, а где дает сбои.

"Чтобы добиться действительно прорывных результатов, нужна постоянная обратная связь, объемное, объективное видение всей картины, где система изменений работает, а где, к сожалению, иногда так же, как и везде во всем мире, дает сбои", - сказал Путин на конгрессе международном конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.

По его словам, как и многие другие страны, Россия сегодня реализует, "можно без преувеличения сказать, очень масштабные проекты" в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. "Они направлены, прежде всего, на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", - пояснил президент.

"Мы концентрируем свое внимание на решении этих задач и концентрируем значительные ресурсы на решении этих задач. Интегрируем в рамках национальных проектов и программ усилиями государства, регионов, муниципалитетов, бизнеса граждан. Интегрируем все это вместе для достижения общей цели", - рассказал он.

Помимо этого, Путин отметил, что выявляется, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, а где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации.