Путин пригласил ИНТОСАИ участвовать в создании банка данных

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил Международную организацию высших органов финансового контроля присоединиться к созданию открытого международного банка данных.
Международная организация высших органов аудита создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире.
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"Речь идет о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления. Уважаемые коллеги, приглашаю присоединиться к этой инициативе Международную организацию высших органов финансового контроля", - сказал Путин в Москве на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.