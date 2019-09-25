Путин пригласил ИНТОСАИ участвовать в создании банка данных

"Речь идет о создании своего рода открытого международного банка данных с лучшими практиками, успешными кейсами, проектами развития в экономической, социальной, демографической сферах в области бюджетной политики, государственного и муниципального управления. Уважаемые коллеги, приглашаю присоединиться к этой инициативе Международную организацию высших органов финансового контроля", - сказал Путин в Москве на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.