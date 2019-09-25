Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона "Сватов"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
"Из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона", — прокомментировал актер.
Он добавил, что не устал от роли Ивана Будько, и объяснил, за что зрители, скорее всего, полюбили этот проект.
"В "Сватах" — великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в сериале нет ничего, кроме добра: ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла", — считает Добронравов.
Шестой — и пока последний — сезон шоу завершился в 2013 году.
Ожидается, что в седьмом сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.