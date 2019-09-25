Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона "Сватов"

"Из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона", — прокомментировал актер.