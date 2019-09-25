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РИА Новости

Путин оценил работу Счетной палаты

14:29 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Точные и реалистичные рекомендации российской Счетной палаты по корректировке социально-экономической политики востребованы, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что поддерживает настрой руководства ведомства не только фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит анализом реализуемых в России нацпроектов и инвестиционных программ.
Выступая на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, который проходит в эти дни в Москве, российский лидер обратил внимание на большую и качественную работу коллег из Счетной палаты. Он особо отметил их "стремление ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, государственного управления в целом, готовность повышать прозрачность и доступность полученной информации для общества и граждан".
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"Поддерживаю настрой руководства Счетной палаты не только выявлять, фиксировать проблемы, но и дополнять финансовый аудит комплексным анализом национальных проектов и инвестиционных программ, оценкой того, насколько их конкретное наполнение, практические меры отвечают тем вызовам, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, в частности, наша страна, как они работают на повышение конкурентоспособности всей страны и улучшение жизни, расширение возможностей для каждого человека", - подчеркнул Путин.
Он уточнил, что такой смысловой и адресный подход все чаще используется высшими органами государственного аудита по всему миру.
"Повторю: взвешенные, точные и реалистичные рекомендации Счетной палаты России по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно, востребованы. Об этом мы и договаривались с руководством Счетной палаты при начале работы в новом составе. Знаю, что коллеги из правительства, регионов России также открыты для такого сотрудничества", - заявил глава государства.
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Счетная палата РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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