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РИА Новости

Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу

14:28 25.09.2019 (обновлено: 15:21 25.09.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об исторической роли Киева в начале процедуры отрешения от должности американского лидера Дональда Трампа.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере.

Он отметил, что такое развитие событий — "не очень веселая перспектива".
"Но теперь все понимают, на что мы способны", — заключил Климкин.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским основанием для отрешения президента от должности. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
Трамп отверг обвинения, назвав их "охотой на ведьм", и пообещал обнародовать запись разговора с украинским лидером. Зеленский, в свою очередь, заявил, что телефонная беседа с президентом США носила "частный и конфиденциальный характер".
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"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
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Импичмент Дональда ТрампаПавел КлимкинДональд ТрампМИД УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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Сибирский Сибиряк
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Я правильно понял, что он гордится тем, что в следующий раз, какой нибудь Глава государсво будет задумываться - А стоит ли иметь дело с Украиной?
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Sailor-Of Fortune
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