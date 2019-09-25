Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об исторической роли Киева в начале процедуры отрешения от должности американского лидера Дональда Трампа.
"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере.
Он отметил, что такое развитие событий — "не очень веселая перспектива".
"Но теперь все понимают, на что мы способны", — заключил Климкин.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским основанием для отрешения президента от должности. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
Трамп отверг обвинения, назвав их "охотой на ведьм", и пообещал обнародовать запись разговора с украинским лидером. Зеленский, в свою очередь, заявил, что телефонная беседа с президентом США носила "частный и конфиденциальный характер".