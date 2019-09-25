Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об исторической роли Киева в начале процедуры отрешения от должности американского лидера Дональда Трампа.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", — написал Климкин в твиттере .

Он отметил, что такое развитие событий — "не очень веселая перспектива".

"Но теперь все понимают, на что мы способны", — заключил Климкин.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским основанием для отрешения президента от должности. В ходе переговоров глава Белого дома якобы потребовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена.