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РИА Новости

Проводить Генассамблею ООН нужно за пределами США, считает Джабаров

14:28 25.09.2019 (обновлено: 14:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генассамблею ООН в будущем следует проводить за пределами США, в странах, гарантирующих участие всех национальных делегаций в работе организации, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Ни слова, ни денег. Какие сюрпризы приготовила Зеленскому Генассамблея ООНЧто-то не сложилось у президента Украины. Хотел выступить на Генассамблее ООН, да в главный зал не попал. Надеялся денег от США получить – тоже не сбылось.
"Возникает вопрос, способны ли вообще США обеспечить выполнение своих международных обязательств", - сказал Джабаров, выступая на заседании СФ в среду.
Он подчеркнул, что США используют местонахождение штаб-квартиры ООН на своей территории в недобросовестных целях, "как инструмент давления" на неугодные им страны. "Может быть, следует проводить Генассамблеи ООН в странах, которые гарантируют участие национальных делегаций в работе организации без ограничений", - подчеркнул он.
Сенатор также отметил, что невыдача виз части российской делегации для участия в ГА ООН "недопустима и аморальна". Он считает недопустимой ситуацию, когда одно из крупнейших государств, член Совбеза ООН не может в полной мере представлять свои интересы на столь уважаемой международной площадке.
В свою очередь глава международного комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил недопустимость введения санкций против парламентариев. Законодатель напомнил, что и он, и Джабаров находятся под американскими санкциями.
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Косачев также обратил внимание коллег на то, что в сложившейся неоднозначной ситуации всемирный саммит спикеров парламентов в 2020 году впервые пройдет за пределами США в Вене. Он уточнил, что Австрия "дала исчерпывающие гарантии всем участникам по обеспечению их присутствия на этом саммите".
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Владимир ДжабаровГенеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Даже из логики простой. Проводить надо в любой европейской стране. Наш континент самый большой по площади и по количеству государств. Африканские страны тоже рядом , перелетили через Средиземку и в Европе. Это даже и экономично, для полетов Випов.
25 сентября, 15:29
Vagner Tusk
1200000
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