Проводить Генассамблею ООН нужно за пределами США, считает Джабаров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генассамблею ООН в будущем следует проводить за пределами США, в странах, гарантирующих участие всех национальных делегаций в работе организации, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Возникает вопрос, способны ли вообще США обеспечить выполнение своих международных обязательств", - сказал Джабаров, выступая на заседании СФ в среду.

Он подчеркнул, что США используют местонахождение штаб-квартиры ООН на своей территории в недобросовестных целях, "как инструмент давления" на неугодные им страны. "Может быть, следует проводить Генассамблеи ООН в странах, которые гарантируют участие национальных делегаций в работе организации без ограничений", - подчеркнул он.

Сенатор также отметил, что невыдача виз части российской делегации для участия в ГА ООН "недопустима и аморальна". Он считает недопустимой ситуацию, когда одно из крупнейших государств, член Совбеза ООН не может в полной мере представлять свои интересы на столь уважаемой международной площадке.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил недопустимость введения санкций против парламентариев. Законодатель напомнил, что и он, и Джабаров находятся под американскими санкциями.