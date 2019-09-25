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РИА Новости

Путин рассказал о реализуемых в России проектах в экономике и соцсфере

14:26 25.09.2019 (обновлено: 15:19 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия реализует масштабные проекты в разных сферах, заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля.
В начале речи он отметил роль организации в мировой экономической стабильности.
"Сотрудничество, взаимодействие, обмен опытом национальных структур внешнего аудита — это один из ключевых вопросов, ведущих к укреплению доверия, предсказуемости глобальной экономики и финансов, основа для нашей совместной работы по преодолению структурных проблем, по обеспечению экономического роста, повышению благосостояния людей, по защите окружающей среды. То есть по тем приоритетным направлениям, которые определены ООН как цели устойчивого развития", — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, эти задачи сопряжены и с долгосрочными планами Москвы.

"Как и многие другие страны, Россия сегодня реализует очень масштабные проекты для нашей страны в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены прежде всего на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", — заявил Путин.

Он добавил, что для этих целей "концентрируются значительные ресурсы". "Интегрируем в рамках национальных проектов и программ усилия государства, регионов, муниципалитетов, бизнеса, граждан", — заключил глава государства.
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