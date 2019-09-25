Путин рассказал о реализуемых в России проектах в экономике и соцсфере

"Как и многие другие страны, Россия сегодня реализует очень масштабные проекты для нашей страны в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены прежде всего на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", — заявил Путин.