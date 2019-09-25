В Госдуме призвали перенести штаб-квартиру ООН после ситуации с визами

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Систематические нарушения США своих обязательств как страны, принимающей международную организацию, являются поводом для того, чтобы всерьез пересмотреть заявки других государств на размещение штаб-квартиры ООН, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что США не выдали визы не только некоторым российским делегатам на ГА ООН, но и некоторым участникам конференции по ДВЗЯИ, которая должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе.

"Они, видимо, решили еще раз каким-то образом унизить, оскорбить российскую делегацию и не допустить ее участия в этих мероприятиях. Я думаю, что выводы можно делать более жесткие, чем предлагает Небензя. Не просто констатировать факт невыдачи виз, а все-таки призвать государства-члены ООН всерьез рассмотреть заявки других государств на размещение штаб-квартиры ООН, поскольку нарушения своих обязательств как страны, принимающей международную организацию, США допускают систематически", - сказал Морозов РИА Новости.

По его словам, Германия в свое время предлагала разместить штаб-квартиру на своей территории. Это, считает депутат, было бы значительно удобнее, чем размещение организации в Нью-Йорке.

"Тем более, что в Нью-Йорке здание штаб-квартиры построено еще в 1952 году и с тех пор сильно обветшало. Его, конечно, уже нужно сносить и строить другое, но американцы этого делать не хотят. Назрел вопрос о переносе штаб-квартиры из Нью-Йорка", - сказал парламентарий.

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, штаб-квартира могла бы располагаться в Брюсселе.

"Либо США невыгодно то, что выгодно всему миру, либо тогда непонятно, кто в США допускает такие провокации. Я считаю, что это провокация, которая разыгрывается из-за того внутреннего конфликта в США, и который они за весь период президентства (Дональда) Трампа не могут преодолеть", - отметил депутат.

Вместе с тем, добавил Морозов, на ситуацию с выдачей американских виз действительно могли дополнительно повлиять и бюрократические проволочки. "Они чисто технически не успевают обработать все визовые заявки, учитывая, что сейчас период довольно напряженный в Нью-Йорке. Генассамблея работает, очень много делегаций, в том числе, много сопровождающих, много персонала и так далее. Чисто технически могут не успевать", - пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.