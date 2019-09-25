Памфилова: ряд депутатов ЕР в Петербурге нанесли ущерб авторитету партии

"У нас есть достаточно много материала о неприглядной роли во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборов как председателя заксобрания (Петербурга) господина (Вячеслава) Макарова, так и некоторых депутатов заксобрания и Госдумы - (Евгения) Марченко, (Михаила) Романова... Прямое вмешательство в процесс", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.