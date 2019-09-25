Памфилова: ряд депутатов ЕР в Петербурге нанесли ущерб авторитету партии

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Некоторые депутаты заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету "Единой России", считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"У нас есть достаточно много материала о неприглядной роли во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборов как председателя заксобрания (Петербурга) господина (Вячеслава) Макарова, так и некоторых депутатов заксобрания и Госдумы - (Евгения) Марченко, (Михаила) Романова... Прямое вмешательство в процесс", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
По ее словам, есть материалы по вмешательству в выборы, которые будут направлены в правоохранительные органы.
"Те материалы, по которым, как мы считаем, есть основания для правоохранительных органов, направим, в руководство партии "Единая Россия", думаю, что они должны дать должную оценку тем, кто представляет Санкт-Петербург, они нанесли непоправимый ущерб авторитету партии "Единая Россия" в городе Санкт-Петербург", - добавила глава ЦИК.