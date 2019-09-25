Стала известна дата выхода фильма "Самаритянин" с Сильвестром Сталлоне

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Триллер "Самаритянин", главную роль в котором исполнит Сильвестр Сталлоне, выйдет на большие экраны в США 20 ноября 2020 года, сообщает ScreenRant.
Он будет конкурировать в кинотеатрах с фильмом "Счастливейший сезон" с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис, а также с проектом Тома МакКарти, у которого пока нет названия, но уже известно, что в нем сыграет Мэтт Деймон.
Режиссером "Самаритянина" выступит Джулиус Эйвери, съемки начнутся в начале следующего года.
В картине речь пойдет о маленьком мальчике, которому предстоит выяснить, жив ли мифический герой (Сталлоне), исчезнувший 20 лет назад после битвы с суперзлодеем. Сценаристом проекта станет Брэгги Шут ("Клаустрофобы").
Американский актер задействован в двух знаменитых франшизах (про Рокки и Рэмбо), работает над четвертой частью "Неудержимых", снялся в трех фильмах "План побега", последний из которых вышел в 2019 году, но находит время для работы над оригинальными фильмами, одним из которых станет "Самаритянин".
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