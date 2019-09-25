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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще ездить за границу

16:36 25.09.2019
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© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
© Depositphotos / iakovenko123
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Увеличение выездного турпотока летом 2019 года на 10-15% стало возможным благодаря гибкой ценовой политике, которую вели российские туроператоры и зарубежные отельеры, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Собеседница агентства рассказала, что на выездном рынке хорошую динамику роста турпотока из России показала Черногория (+25%).
"В каких-то странах турпоток из России сохранился на уровне прошлого года, были и снижения потоков, как в Болгарии, но страна предложила беспрецедентно низкие цены, которые позволили ей удержаться. Лидер выездного рынка - Турция - показала рост на 15-18% по сравнению с прошлым летом. Прирост 18% показало и испанское направление, а Таиланд вырос на 5-7%", - пояснила Ломидзе.
"В среднем по всему выездному рынку прогресс составил 10-15% по сравнению с прошлым годом. Это можно считать хорошим результатом, который был достигнут благодаря крайне гибкой ценовой политике, проводимой зарубежными объектами размещения и российскими туроператорами", - считает она.
В качестве примера представитель АТОР привела Турцию, которая в начале сезона повысила цены на услуги на 10-15%. Однако когда стало понятно, что многие объекты не загружаются, турецкие партнеры стали опускать планку, и за счет этого спрос выровнялся.
"Российские туроператоры постоянно проводили мониторинг спроса, благодаря этому зарубежные партнеры могли регулировать цены. Такое постоянное нивелирование ценового предложения позволило получить положительный результат сезона", - прокомментировала ситуацию Ломидзе.
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