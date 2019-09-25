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РИА Новости

Конференция координаторов "Бессмертного полка" стартовала в Белграде

14:15 25.09.2019 (обновлено: 15:22 25.09.2019)
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© Александр ЗиновьевКонференция координаторов "Бессмертного полка" стартовала в Белграде
Конференция координаторов Бессмертного полка стартовала в Белграде
© Александр Зиновьев
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. В столице Сербии стартовала первая международная конференция "Память победителей", в которой принимают участие организаторы шествий "Бессмертного полка" из 55 стран.
Сохранение памяти о событиях Второй мировой войны и предотвращение фальсификации истории – основные темы, стоящие на повестке дня конференции. Особое внимание уделяется попыткам ряда стран приуменьшить роль России и Сербии в войне, а также переиначить значение других участников боевых действий.
"Некоторым надо задуматься, на той ли они стороне. А наша задача – говорить искренне и открыто, чтобы события прошлого не повторились. Надо обсуждать ту правду, которая есть на самом деле", – подчеркнул на церемонии открытия конференции сербский министр по труду, занятости, социальной политике и вопросам ветеранов Зоран Джорджевич.
Одним из инструментов противодействия этому эксперты считают движение "Бессмертный полк", которое за последние годы получило огромную поддержку не только в России и странах СНГ, но и за рубежом.
Участники шествия Бессмертный полк в Белграде
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"Эта волна захватывает все больше стран и становится преградой, которая противодействует фальсификации истории, не позволяет отнять наши достижения и поколебать наши позиции, перекроить историю и современность, создать однополярный мир, основанный на произвольно сформулированных правилах", – считает полномочный посол РФ в Республике Сербия Александр Боцан-Харченко.
Помимо этого благодаря таким акциям, по мнению участников конференции, удастся предотвратить повторение ошибок прошлых поколений и не допустить новой мировой войны.

"Бессмертный полк" – это огромная цепочка людей, и именно благодаря ей акция распространилась по всему миру. Мы стремимся показать простых людей со своими семейными историями. И мне кажется, такой подход позволит развивать эту историю ради дела мира", – уверен сопредседатель МИПОД "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

Именно поэтому так важно странам обмениваться опытом, обсуждать и даже совместно реализовывать подобные проекты. К тому же, по мнению руководителя исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артема Хуторского, любые добрые инициативы не имеют смысла, если они не будут переданы последующим поколениям.
© Александр ЗиновьевВ Белграде стартовала первая международная конференция "Память победителей", в которой принимают участие организаторы шествий "Бессмертного полка" из 55 стран
Конференция координаторов Бессмертного полка стартовала в Белграде
© Александр Зиновьев
В Белграде стартовала первая международная конференция "Память победителей", в которой принимают участие организаторы шествий "Бессмертного полка" из 55 стран
"Все, что мы будем обсуждать на конференции, будет гранитным фундаментом для основы воспитания будущих поколений. Мы не должны забывать, что попытки сопротивления этим инициативам и очернить, переписать все, что было сделано нашими прадедами, не будут оставлены ни на секунду", – резюмировал он.
Перед началом официальной части программы делегаты возложили венки к мемориальному комплексу освободителям Белграда.
"Наш небольшой жест позволит вспомнить о тех страшных событиях осени 1944 года. Память об этом навсегда останется в наших сердцах", – заявил Хуторской.
Конференция "Память победителей" продлится до 26 сентября. Ожидается, что в ходе дискуссий координаторы акции "Бессмертный полк" из разных стран мира смогут выявить пути решения общих проблем и разработать ряд предложений по развитию совместного сотрудничества и большему распространению шествия в своих регионах.
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Бессмертный полкБелград (город)Общество
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