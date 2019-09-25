РИА Новости отправит вопросы на МКС

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Если вам интересно знать, как живут и работают космонавты Роскосмоса на борту Международной космической станции, вы можете задать им вопросы в аккаунте РИА Новости в социальной сети "ВКонтакте". До 27 сентября они будут размещаться на странице, и самые интересные из них прозвучат в октябре во время телемоста, который соединит МКС и Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня".
Все эти дни на страничке РИА Новости в ВК будут публиковаться посты-анонсы. В комментариях к ним любой пользователь может оставить свой вопрос, указав имя и фамилию. Самые интересные из них будут заданы космонавтам во время видеомоста с МКС. О времени его проведения будет сообщено дополнительно в аккаунте РИА Новости в ВК.
Сейчас к сбору вопросов для космонавтов подключились англоязычные и испаноязычные ресурсы международного агентства и радио Sputnik. Читатели Sputnik также готовят вопросы космонавтам.
Телемост будет подготовлен в рамках реализации проекта "РИА Новости" по поддержке отбора в отряд космонавтов, который проводят Роскосмос и Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. На вопросы читателей будут отвечать космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов.
Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Госкорпорация "Роскосмос" обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии России.
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