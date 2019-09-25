РИА Новости отправит вопросы на МКС

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Если вам интересно знать, как живут и работают космонавты Роскосмоса на борту Международной космической станции, вы можете задать им вопросы в аккаунте РИА Новости в социальной сети "ВКонтакте". До 27 сентября они будут размещаться Если вам интересно знать, как живут и работают космонавты Роскосмоса на борту Международной космической станции, вы можете задать им вопросы в аккаунте РИА Новости в социальной сети "ВКонтакте". До 27 сентября они будут размещаться на странице , и самые интересные из них прозвучат в октябре во время телемоста, который соединит МКС и Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня".

Все эти дни на страничке РИА Новости в ВК будут публиковаться посты-анонсы. В комментариях к ним любой пользователь может оставить свой вопрос, указав имя и фамилию. Самые интересные из них будут заданы космонавтам во время видеомоста с МКС. О времени его проведения будет сообщено дополнительно в аккаунте РИА Новости в ВК.

Сейчас к сбору вопросов для космонавтов подключились англоязычные и испаноязычные ресурсы международного агентства и радио Sputnik. Читатели Sputnik также готовят вопросы космонавтам.

Телемост будет подготовлен в рамках реализации проекта "РИА Новости" по поддержке отбора в отряд космонавтов, который проводят Роскосмос и Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. На вопросы читателей будут отвечать космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Александр Скворцов.