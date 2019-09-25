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РИА Новости

Акимов раскритиковал выполнение дорожного нацпроекта в регионах

14:13 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту с участием регионов в Белом доме.
"Ремонтный сезон близится к завершению в силу естественных климатических условий. Картина, которая складывается на сегодняшний день, довольно тревожная, она неровная и, прямо скажем, далека от идеала. У нас только каждый пятый регион имеет показатели, которые могли бы считаться удовлетворительными. И, конечно, ссылки на политические обстоятельства, сезонно-климатические особенности - эти ссылки, как мы с вами уже много раз говорили, являются несостоятельными", - отметил он, приведя в пример Мурманскую область, которая полностью завершила работы в рамках БКАД на этот год, и сравнив ее с Крымом, где ситуация "по-прежнему остается плачевной - чуть больше 23% от запланированного объема работ".
"Общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составляет 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%. Уровень выполнения работ в 16 субъектах превышает 90%, ряд субъектов уже полностью завершили как и объем работ, так и кассовое исполнение. Вместе с тем, имеется значительное отставание по ряду субъектов, по которым объем выполненных работ составляет менее 35%", - привел текущую статистику по нацпроекту первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
Он также уточнил, что из 17 капиталоемких проектов контракты заключены лишь по 12. По словам Алафинова, в ходе контрольных мероприятий выявляются три основные недостатка, которые возникают при производстве дорожных работ - нет ограждения на месте работ, отсутствует должный строительный контроль производства работ, а также запаздывание или вообще отсутствие при проведении ремонта контрактов по обязательствам подрядчиков наносить дорожную разметку.
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В ходе совещания представитель Еврейской автономной области сообщил, что закончились лимиты на финансирование работ в текущем квартале, а с доведением лимитов на следующий "сразу подвинем ситуацию". На что глава Минтранса Евгений Дитрих сказал, что по ЕАО за третий квартал этого года выбрано лишь 60% финансирования. "Работать надо вовремя. Я не знаю, когда вы приступили к работам, если сейчас рассказываете нам о том, позволит ли погода, или не позволит. Вы летом чего делали? Я просил бы губернатора написать мне по поводу низкого темпа освоения работ, замораживания денег третьего квартала пояснения, а я найду, что с ними делать", - подчеркнул министр.
Акимов напомнил, что в середине октября предстоит серьезный разговор по подведению итогов реализации нацпроекта БКАД за 2019 год под руководством председателя правительства. "Я очень надеюсь, что он пройдет в рабочей тональности, но это зависит не от руководителя, а от того, насколько мы будем к этому разговору готовы. Пока готовность довольно низкая", - констатировал вице-премьер.
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Евгений ДитрихМаксим АкимовМинистерство транспорта РФРоссияЭкономика
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