Акимов раскритиковал выполнение дорожного нацпроекта в регионах

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД), заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту с участием регионов в Белом доме.

"Ремонтный сезон близится к завершению в силу естественных климатических условий. Картина, которая складывается на сегодняшний день, довольно тревожная, она неровная и, прямо скажем, далека от идеала. У нас только каждый пятый регион имеет показатели, которые могли бы считаться удовлетворительными. И, конечно, ссылки на политические обстоятельства, сезонно-климатические особенности - эти ссылки, как мы с вами уже много раз говорили, являются несостоятельными", - отметил он, приведя в пример Мурманскую область, которая полностью завершила работы в рамках БКАД на этот год, и сравнив ее с Крымом, где ситуация "по-прежнему остается плачевной - чуть больше 23% от запланированного объема работ".

"Общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составляет 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%. Уровень выполнения работ в 16 субъектах превышает 90%, ряд субъектов уже полностью завершили как и объем работ, так и кассовое исполнение. Вместе с тем, имеется значительное отставание по ряду субъектов, по которым объем выполненных работ составляет менее 35%", - привел текущую статистику по нацпроекту первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

Он также уточнил, что из 17 капиталоемких проектов контракты заключены лишь по 12. По словам Алафинова, в ходе контрольных мероприятий выявляются три основные недостатка, которые возникают при производстве дорожных работ - нет ограждения на месте работ, отсутствует должный строительный контроль производства работ, а также запаздывание или вообще отсутствие при проведении ремонта контрактов по обязательствам подрядчиков наносить дорожную разметку.

В ходе совещания представитель Еврейской автономной области сообщил, что закончились лимиты на финансирование работ в текущем квартале, а с доведением лимитов на следующий "сразу подвинем ситуацию". На что глава Минтранса Евгений Дитрих сказал, что по ЕАО за третий квартал этого года выбрано лишь 60% финансирования. "Работать надо вовремя. Я не знаю, когда вы приступили к работам, если сейчас рассказываете нам о том, позволит ли погода, или не позволит. Вы летом чего делали? Я просил бы губернатора написать мне по поводу низкого темпа освоения работ, замораживания денег третьего квартала пояснения, а я найду, что с ними делать", - подчеркнул министр.