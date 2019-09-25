Памфилова прокомментировала предложение о смене главы избиркома Петербурга

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова не поддержала предложение выразить недоверие главе Санкт-Петербургского избиркома Виктору Миненко, но призвала к системным переменам.

Член ЦИК Александр Кинев на заседании в среду предложил выразить недоверие главе Санкт-Петербургского избиркома Виктору Миненко. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова предложение не поддержала.

"Всё основания для этого есть, но я бы не стала сейчас этого делать", - сказала Памфилова.

Как она пояснила, ее позиция связана с тем, что в проекте постановления ЦИК, касающегося ситуации с муниципальными выборами, содержится пункт о поручении горизбиркому провести анализ деятельности муниципальных избирательных комиссий. Поэтому избирком должен иметь возможность работать и проводить анализ ситуации.

"Было бы хорошо, если бы половина членов комиссии, которые уже много лет сидят, супер профессионалы, ...ушли бы сами, по собственному желанию, дали бы возможность губернатору и заксобранию сформировать новый (избирком). Там есть в комиссии, есть у вас прекрасные члены комиссии, которые понимают актуальность, могут работать, работоспособные, понимают задачи новые ", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что нужно "поменять характер работы комиссии, её состав, методы работы".

"После выражения недоверия Виктору Александровичу, после его ухода система-то не меняется. Ну посади сейчас самого идеального председателя на тот состав комиссии, на ту ситуацию, которая создалась сейчас в Санкт-Петербурге, изменится довольно мало чего", - высказалась Памфилова.