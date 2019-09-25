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РИА Новости

Памфилова прокомментировала предложение о смене главы избиркома Петербурга

14:11 25.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ
© РИА Новости
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Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова не поддержала предложение выразить недоверие главе Санкт-Петербургского избиркома Виктору Миненко, но призвала к системным переменам.
Член ЦИК Александр Кинев на заседании в среду предложил выразить недоверие главе Санкт-Петербургского избиркома Виктору Миненко. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова предложение не поддержала.
"Всё основания для этого есть, но я бы не стала сейчас этого делать", - сказала Памфилова.
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Как она пояснила, ее позиция связана с тем, что в проекте постановления ЦИК, касающегося ситуации с муниципальными выборами, содержится пункт о поручении горизбиркому провести анализ деятельности муниципальных избирательных комиссий. Поэтому избирком должен иметь возможность работать и проводить анализ ситуации.
"Было бы хорошо, если бы половина членов комиссии, которые уже много лет сидят, супер профессионалы, ...ушли бы сами, по собственному желанию, дали бы возможность губернатору и заксобранию сформировать новый (избирком). Там есть в комиссии, есть у вас прекрасные члены комиссии, которые понимают актуальность, могут работать, работоспособные, понимают задачи новые ", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что нужно "поменять характер работы комиссии, её состав, методы работы".
"После выражения недоверия Виктору Александровичу, после его ухода система-то не меняется. Ну посади сейчас самого идеального председателя на тот состав комиссии, на ту ситуацию, которая создалась сейчас в Санкт-Петербурге, изменится довольно мало чего", - высказалась Памфилова.
Проект постановления был принят ЦИК без пункта о выражении недоверия Миненко, однако Кинев при голосовании воздержался.
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