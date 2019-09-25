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РИА Новости

Глава МИД Украины прокомментировал подписании "формулы Штайнмайера"

14:08 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в вопросе подписания Киевом "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса, "всегда есть варианты".
Отвечая на вопрос корреспондента в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" о том, почему представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой не была подписана "формула Штайнмайера", Пристайко заявил: "Откуда у вас такие данные? Откуда вы знаете, что не подписана "формула Штайнмайера? Всегда есть варианты".
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Говоря от возможности проведения в октябре встречи лидеров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), Пристайко отметил, что она состоится после согласия президента России Владимира Путина. "Если ваш президент согласится... Мы согласны все трое - лидерами, не хватает четвертого", - сказал глава украинского МИД.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне, отказавшись подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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