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РИА Новости

Карасин станет первым зампредом комитета Совфеда по науке и культуре

13:57 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, ставший членом Совета Федерации от Сахалинской области, будет избран в среду первым заместителем председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, сообщил РИА Новости источник в комитете и подтвердила председатель комитета Лилия Гумерова.
"Кандидатура Карасина внесена для утверждения в должности первого заместителя председателя комитета", - сказал собеседник агентства.
Гумерова подтвердила эту информацию, сообщив, что соответствующий пункт внесен в повестку заседания.
Григорий Карасин
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Лилия ГумероваМИД РФСовет Федерации РФГригорий КарасинРоссияПолитика
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