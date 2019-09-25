Карасин станет первым зампредом комитета Совфеда по науке и культуре

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, ставший членом Совета Федерации от Сахалинской области, будет избран в среду первым заместителем председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, сообщил РИА Новости источник в комитете и подтвердила председатель комитета Лилия Гумерова.
"Кандидатура Карасина внесена для утверждения в должности первого заместителя председателя комитета", - сказал собеседник агентства.
Гумерова подтвердила эту информацию, сообщив, что соответствующий пункт внесен в повестку заседания.