Карасин станет первым зампредом комитета Совфеда по науке и культуре

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, ставший членом Совета Федерации от Сахалинской области, будет избран в среду первым заместителем председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, сообщил РИА Новости источник в комитете и подтвердила председатель комитета Лилия Гумерова.