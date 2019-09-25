На окраине Воронежа отменили занятия в двух школах из-за дыма

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Две школы приостановили на один день занятия из-за дыма на окраине Воронежа, сообщили в среду РИА Новости представители учебного заведения и мэрии.

"Сегодня у нас было принято решение приостановить занятия, потому что с пяти утра было сильнейшее задымление... Я физически подъехать к школе не могла, потому что был запах гари, дороги было не видно в пределах 5-10 метров", - сообщила РИА Новости директор Отрадненской средней общеобразовательной школы №2 Новоусманского района Наталья Суверина.

По ее словам, сейчас дым рассеялся, и дети в четверг вернутся за парты.

"К городу (Воронежу - ред.) относится одна школа - №100. Там действительно были отменены занятия, потому что с утра была очень плохая видимость, запах гари. Руководством школы было принято решение отпустить детей домой в целях безопасности", - пояснил РИА Новости представитель мэрии.

По его словам, через полтора часа после принятого решения видимость восстановилась, и в четверг учебный процесс в школе также продолжится.

Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону, причиной задымления стал тлеющий ил на заливном лугу реки Усманка в районе населенных пунктов Репное и Бабяково.