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РИА Новости

На окраине Воронежа отменили занятия в двух школах из-за дыма

13:51 25.09.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Две школы приостановили на один день занятия из-за дыма на окраине Воронежа, сообщили в среду РИА Новости представители учебного заведения и мэрии.
"Сегодня у нас было принято решение приостановить занятия, потому что с пяти утра было сильнейшее задымление... Я физически подъехать к школе не могла, потому что был запах гари, дороги было не видно в пределах 5-10 метров", - сообщила РИА Новости директор Отрадненской средней общеобразовательной школы №2 Новоусманского района Наталья Суверина.
По ее словам, сейчас дым рассеялся, и дети в четверг вернутся за парты.
"К городу (Воронежу - ред.) относится одна школа - №100. Там действительно были отменены занятия, потому что с утра была очень плохая видимость, запах гари. Руководством школы было принято решение отпустить детей домой в целях безопасности", - пояснил РИА Новости представитель мэрии.
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По его словам, через полтора часа после принятого решения видимость восстановилась, и в четверг учебный процесс в школе также продолжится.
Как пояснил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону, причиной задымления стал тлеющий ил на заливном лугу реки Усманка в районе населенных пунктов Репное и Бабяково.
"Пожарные работали четыре дня. Площадь - порядка пяти гектаров, очагово. Огня нет, потушили. Тлеет ил", - пояснил представитель ГУ МЧС.
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