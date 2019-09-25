Действия Запада направлены на продолжение войны в Йемене, считает эксперт

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Попытки обвинить Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии могут привести к затягиванию конфликта в Йемене, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

"Ответственность на себя взяли хуситы. В Сане прошла пресс-конференция с деталями проведенной операции, хуситы рассказали, какими средствами они пользовались и подчеркнули, что эти средства были произведены в Йемене", - сказал он, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Попытки со стороны США и стран Запада переключить внимание мировой общественности на то, что эти удары были осуществлены Ираном, направлены на то, чтобы продолжить эту зашедшую в тупик войну (в Йемене - ред), приведшую к гуманитарной катастрофе", - добавил он.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.