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РИА Новости

Действия Запада направлены на продолжение войны в Йемене, считает эксперт

13:50 25.09.2019
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Попытки обвинить Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии могут привести к затягиванию конфликта в Йемене, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
"Ответственность на себя взяли хуситы. В Сане прошла пресс-конференция с деталями проведенной операции, хуситы рассказали, какими средствами они пользовались и подчеркнули, что эти средства были произведены в Йемене", - сказал он, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Попытки со стороны США и стран Запада переключить внимание мировой общественности на то, что эти удары были осуществлены Ираном, направлены на то, чтобы продолжить эту зашедшую в тупик войну (в Йемене - ред), приведшую к гуманитарной катастрофе", - добавил он.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМИД ИранаЙеменООНСШАВ мире
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