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РИА Новости

Победитель "Ты супер!" представит Россию на "Детском Евровидении"

13:48 25.09.2019
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© Фото : PR НТВУчастники вокального проекта "Ты супер! Суперсезон" Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева
Участники вокального проекта Ты супер! Суперсезон Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Победитель вокального проекта "Ты супер! Суперсезон" Денберел Ооржак представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".
Конкурс "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.
Денберел выступит в дуэте с Татьяной Меженцевой. Ребята познакомились на конкурсе "Детская Новая волна" в Крыму. Они с большим интересом готовились к национальному отбору, активно участвовали в обсуждении идей для песни и номера.
На национальном этапе "Евровидения" в Москве юные певцы исполнили песню "Время для нас". В отборочном туре приняли участие ребята в возрасте от 9 до 14 лет из разных городов России.
В состав жюри вошли звезды российской эстрады, продюсеры, блоггеры и лауреаты международных конкурсов. Им необходимо было определить лучшего конкурсанта среди девяти сольных исполнителей, дуэта и музыкальной группы. Помимо мнения членов конкурсной комиссии, также учитывались итоги официального зрительского интернет-голосования.
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Международный этап "Детского Евровидения" состоится в польском городе Гливице 24 ноября. Конкурс проводится ежегодно с 2003 года. В нем участвуют исполнители в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.
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