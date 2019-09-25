Победитель "Ты супер!" представит Россию на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Победитель вокального проекта "Ты супер! Суперсезон" Денберел Ооржак представит Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение".

Конкурс "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения.

Денберел выступит в дуэте с Татьяной Меженцевой. Ребята познакомились на конкурсе "Детская Новая волна" в Крыму. Они с большим интересом готовились к национальному отбору, активно участвовали в обсуждении идей для песни и номера.

На национальном этапе "Евровидения" в Москве юные певцы исполнили песню "Время для нас". В отборочном туре приняли участие ребята в возрасте от 9 до 14 лет из разных городов России.

В состав жюри вошли звезды российской эстрады, продюсеры, блоггеры и лауреаты международных конкурсов. Им необходимо было определить лучшего конкурсанта среди девяти сольных исполнителей, дуэта и музыкальной группы. Помимо мнения членов конкурсной комиссии, также учитывались итоги официального зрительского интернет-голосования.