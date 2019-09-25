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РИА Новости

Жителей Тромсе, где горит российский траулер, предупредили о задымлении

13:47 25.09.2019
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© Фото : Tromsø Havn KFПорт Тромсё
Порт Тромсё
© Фото : Tromsø Havn KF
Порт Тромсё. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 сен - РИА Новости. Сильное задымление и открытое пламя наблюдаются в носовой части горящего в порту норвежского Тромсё российского траулера, тушение продолжается, сообщила городская полиция в Twitter.
"Работы по тушению траулера продолжаются. Сильное задымление и открытое пламя в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу", - говорится в сообщении.
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Полиция просит жителей закрывать окна и не дышать дымом.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". Позже NRK сообщила, что команда траулера - 29 человек, полиция установила местонахождение 26 из них, 12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения.
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