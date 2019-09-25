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РИА Новости

"Запутались парни". Скабеева оценила скандал вокруг Зеленского и Трампа

13:42 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского о публикации расшифровки их июльского телефонного разговора.
"Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: "там все нормально, чего прицепились с импичментом". Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет: "private and confidential". Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!"
Телеведущая Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа.
Его действия демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов", заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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"Харассмент президента". Главное об импичменте Трампу
Основанием стал разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы призывал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
В свою очередь, Трамп назвал действия демократов "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку июльского разговора с Зеленским. По его словам, он связывался с президентом Украины, чтобы поздравить его со вступлением в должность.
При этом Зеленский заявил, что его телефонная беседа с Трампом носила "частный и конфиденциальный" характер. Отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы стенограмму разговора обнародовали, Зеленский ответил: "Посмотрим".
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Импичмент Дональда ТрампаОльга СкабееваСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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