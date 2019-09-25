ЦИК готов представить в суде свою позицию по местным выборам в Петербурге

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК готов предоставить свою позицию при судебных рассмотрениях дел, касающихся муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, если суд сочтет необходимым привлечь Центризбирком, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Она заявила, что в настоящий момент предметом оспаривания и возможного конфликта являются результаты выборов в порядка 15 муниципальных образованиях.
"Мы внимательно будем следить за судебными процессами и готовы, услышьте, пожалуйста, мы готовы, потому что вы были очень пассивными и сейчас пассивны. Мы готовы предоставить позицию ЦИК при судебных рассмотрениях, если суд, а мы надеемся, что суд, рассматривая эти дела, привлечет ЦИК России к рассмотрению дела", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь по видеосвязи к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко.
Памфилова добавила, что ЦИК готов представить свою позицию в суде. "И надеемся, что суд сочтет необходимым привлечь нас к этому", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она также заявила, что ЦИК обратится в Генпрокуратуру с просьбой оценить действия правоохранительных органов в ходе муниципальной избирательной кампании в Санкт-Петербурге.
"Мы это так не оставим. Я думаю, что материалы в федеральные правоохранительные органы будут нами направлены, и часть уже направлена, чтобы и Генеральная прокуратура дала оценку действиям региональных правоохранительных органов, вернее, бездействию или действиям, направленным не на восстановление закона, а на потакание произволу", - сказала она.