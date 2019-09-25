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РИА Новости

ЦИК готов представить в суде свою позицию по местным выборам в Петербурге

13:38 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Владимир Песня
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. ЦИК готов предоставить свою позицию при судебных рассмотрениях дел, касающихся муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, если суд сочтет необходимым привлечь Центризбирком, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Она заявила, что в настоящий момент предметом оспаривания и возможного конфликта являются результаты выборов в порядка 15 муниципальных образованиях.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
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"Мы внимательно будем следить за судебными процессами и готовы, услышьте, пожалуйста, мы готовы, потому что вы были очень пассивными и сейчас пассивны. Мы готовы предоставить позицию ЦИК при судебных рассмотрениях, если суд, а мы надеемся, что суд, рассматривая эти дела, привлечет ЦИК России к рассмотрению дела", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, обращаясь по видеосвязи к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко.
Памфилова добавила, что ЦИК готов представить свою позицию в суде. "И надеемся, что суд сочтет необходимым привлечь нас к этому", - подчеркнула председатель ЦИК.
Она также заявила, что ЦИК обратится в Генпрокуратуру с просьбой оценить действия правоохранительных органов в ходе муниципальной избирательной кампании в Санкт-Петербурге.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
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"Мы это так не оставим. Я думаю, что материалы в федеральные правоохранительные органы будут нами направлены, и часть уже направлена, чтобы и Генеральная прокуратура дала оценку действиям региональных правоохранительных органов, вернее, бездействию или действиям, направленным не на восстановление закона, а на потакание произволу", - сказала она.
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