В Тромсе 12 членов экипажа горящего траулера направили в больницы

"Команда траулера - 29 человек, полиция установила местонахождение 26 из них. 12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

В Швеции задержали капитана севшего на мель судна с российскими моряками

В Швеции задержали капитана севшего на мель судна с российскими моряками

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник".