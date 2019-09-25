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РИА Новости

В Тромсе 12 членов экипажа горящего траулера направили в больницы

13:36 25.09.2019 (обновлено: 13:59 25.09.2019)
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© Фото : Tromsø Havn KFПорт Тромсё
Порт Тромсё
© Фото : Tromsø Havn KF
Порт Тромсё. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 сен - РИА Новости. Двенадцать человек из 29 членов команды горящего в норвежском порту российского траулера направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Команда траулера - 29 человек, полиция установила местонахождение 26 из них. 12 направлены на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
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Вчера, 12:32РИА Новости
В Швеции задержали капитана севшего на мель судна с российскими моряками
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник".
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