Джорджевич: РФ и Сербию пытаются поставить на другую сторону Второй мировой

БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. РФ и Сербию пытаются с помощью фальсификации истории поставить на другую сторону во Второй мировой войне, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич.

Международная конференция акции "Бессмертный полк" проходит 25-26 сентября в "Доме армии" Сербии. Участие в ней принимают около 100 организаторов памятного шествия из 55 государств. Конференция проходит при участии министра Джорджевича и других представителей руководства Сербии. Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.

В среду участники перед началом конференции возложили венки к мемориальному комплексу освободителям Белграда.

"К сожалению, сейчас происходят попытки снизить вклад России и Сербии во Второй мировой войне. Говорят о жертвах неких стран, которых не было. Тем самым перекраивается история, чтобы те, кто сделал Вторую мировую войну такой, какая она есть, оказались на другой стороне", - заявил сербский министр на пресс-конференции.

В конференции также принимают участие представители правительства Сербии, мэрии Белграда, МИД РФ, "Россотрудничества", посольства России в Сербии, руководства международного и российского "Бессмертного полка".

Джорджевич заявил в августе послу России Александру Боцан-Харченко, что шествие "Бессмертный полк" в этом году приобрело в Сербии статус события государственной важности.

Шествия "Бессмертного полка" прошли в мае 2019 года в Сербии в четвертый раз. В прошлом году акция при участии властей состоялась в шести городах, в этом году их было более десяти - Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац и другие. Памятные марши также собрали тысячи человек в городах Требине, Баня-Лука и Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Там с фотографиями предков-освободителей прошли представители посольства РФ, члены ветеранских организаций, местные власти и граждане страны.