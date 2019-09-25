Озвучены первые итоги составления рейтинга безопасных для детей регионов

"К опасным регионам, где мы смотрели число погибших детей, а также число несовершеннолетних детей, отнесли следующие регионы... В этом году претенденты на красную зону, то есть в антилидерах – Республика Алтай, Орловская область, Московская область, Новосибирская область, Курганская область", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной итогам реализации Всероссийской акции "Безопасность детства" летом 2019 года.