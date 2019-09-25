Озвучены первые итоги составления рейтинга безопасных для детей регионов

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области предварительно стали антилидерами рейтинга регионов, безопасных для детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Согласно представленной ей презентации, анализ результатов акции "Безопасность детства" летнего периода 2019 года позволил разделить все субъекты РФ на три зоны: красную или опасную, жёлтую или удовлетворительную и зелёную или благоприятную. Кузнецова уточнила, что это предварительная разбивка.
"К опасным регионам, где мы смотрели число погибших детей, а также число несовершеннолетних детей, отнесли следующие регионы... В этом году претенденты на красную зону, то есть в антилидерах – Республика Алтай, Орловская область, Московская область, Новосибирская область, Курганская область", - сказала Кузнецова на пресс-конференции, посвященной итогам реализации Всероссийской акции "Безопасность детства" летом 2019 года.
Она уточнила, что для презентации в каждую категорию были включены по пять субъектов. Так в жёлтой зоне оказались Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области.
23 сентября, 19:43РИА НовостиНазваны регионы, где чаще всего пропадают дети
В благоприятную зону вошли Белгородская область, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Пензенская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Кузнецова добавила, что работа над рейтингом будет продолжаться с учётом уточненных цифр.