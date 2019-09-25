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РИА Новости

Первый борт с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток

13:21 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Первый борт авиакомпании "Аврора" с 68 членами экипажа аварийной плавбазы "Петр Житников" вылетел из аэропорта "Менделеево" на Кунашире во Владивосток, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. По данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас".
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"Часть экипажа плавбазы "Петр Житников", которая была эвакуирована на остров Шикотан, вылетела из Южно-Курильска во Владивосток первым чартерным рейсом авиакомпании "Аврора с небольшой задержкой", - рассказал Власенко.
По его словам, судовладелец составил списки отправляемых в среду людей, которые передал руководству "Авроры". "Но по факту три человека, которых доставили в аэропорт, не были заявлены судовладельцем в этих списках, поэтому на самолет их не пустили. Из-за этой путаницы со списками произошла задержка рейса. Улететь сегодня они, скорее всего, уже не смогут и останутся пока в Южно-Курильске до решения ситуации судовладельцем", - пояснил Власенко.
По словам мэра, в Южно-Курильск прибыл второй борт "Авроры", посадка на него уже началась.
Ранее представитель компании-судовладельца сообщил РИА Новости, что вылет чартеров запланирован на 20.30 (12.30 мск) и 21.30 (13.30 мск), двумя бортами из Южно-Курильска во Владивосток доставят 137 человек.
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Кунашир (остров)ВладивостокПроисшествия
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