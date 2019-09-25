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РИА Новости
Туризм

МЧС: в Крыму туристы агрессивно реагируют на запрет купаться в шторм

14:12 25.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодые люди во время шторма в Ялте
Молодые люди во время шторма в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Отдыхающие в Крыму туристы нередко проявляют агрессию в отношении спасателей МЧС, предупреждающих об опасности купания в штормовую погоду, сказал начальник центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС по республике Крым Булат Каюмов.
"Родители часто разрешают детям купаться в волнах в жилетах, которые не помогут во время шторма, или просто без жилетов. Идет обратная агрессия от отдыхающих, которые желают ежеминутно в этот короткий период отдыха получить всплеск адреналина", - сказал Каюмов на пресс-конференции в Симферополе.
Он отметил, что во время штормов на пляжах Крыма были организованы патрули спасателей и предупреждения об опасности купания.
Каюмов сообщил, что в начале сентября в Крыму во время штормовой погоды только за один день в море утонуло пять человек. Всего, по данным управления МЧС, с начала года в результате происшествий на воде в Крыму погибло 62 человека, в том числе один подросток. За аналогичный период прошлого года жертвами происшествий на воде стали 63 человека.
Спасатели МЧС в 2019 году спасли на воде 88 человек, сообщил Каюмов. Государственная инспекция по маломерным судам в текущем году контролировала 422 официально работающих крымских пляжа, при этом были зафиксированы 132 места неорганизованного отдыха.
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