МЧС: в Крыму туристы агрессивно реагируют на запрет купаться в шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Отдыхающие в Крыму туристы нередко проявляют агрессию в отношении спасателей МЧС, предупреждающих об опасности купания в штормовую погоду, сказал начальник центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС по республике Крым Булат Каюмов.

"Родители часто разрешают детям купаться в волнах в жилетах, которые не помогут во время шторма, или просто без жилетов. Идет обратная агрессия от отдыхающих, которые желают ежеминутно в этот короткий период отдыха получить всплеск адреналина", - сказал Каюмов на пресс-конференции в Симферополе.

Он отметил, что во время штормов на пляжах Крыма были организованы патрули спасателей и предупреждения об опасности купания.

Каюмов сообщил, что в начале сентября в Крыму во время штормовой погоды только за один день в море утонуло пять человек. Всего, по данным управления МЧС, с начала года в результате происшествий на воде в Крыму погибло 62 человека, в том числе один подросток. За аналогичный период прошлого года жертвами происшествий на воде стали 63 человека.