В ДНР эвакуируют жителей пригорода Донецка из-за пожара на заводе

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуирует часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода, который произошел в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель МЧС ДНР.

В ведомстве пояснили, что пожар на территории алюминиевого завода произошел утром 25 сентября.

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками МЧС проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, открыты пункты временного размещения... От МЧС ДНР задействовано 23 единиц техники и 93 человека личного состава", - заявил представитель ведомства.

В настоящее время часть Куйбышевского района перекрыта для движения городского транспорта. На главной дороге, ведущей к месту происшествия, стоят автомобили МЧС ДНР, "скорой помощи" и полиции. Движение ограничено. Также на месте присутствуют представители Народной милиции, передает корреспондент РИА Новости.