В Москве загорелся ледовый дворец

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ледовый дворец "Каток" загорелся на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, пожарные уже локализовали возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

"Поступило сообщение о загорании по адресу: улица Большая Филевская дом 22, строение 15, где происходит загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади порядка 600 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.