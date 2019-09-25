Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T13:09Z
https://ria.ru/20190925/1559105974.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

В Москве загорелся ледовый дворец

13:09 25.09.2019
1320
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ледовый дворец "Каток" загорелся на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, пожарные уже локализовали возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
"Поступило сообщение о загорании по адресу: улица Большая Филевская дом 22, строение 15, где происходит загорание в отдельно стоящем административном здании на общей площади порядка 600 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что оперативно прибывшие пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.
Производственное объединение Киришинефтеоргсинтез
Вчера, 12:19РИА Новости
В Ленинградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
022642
Обсудить 1
МЧС РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Установка последней балки в конструкцию самого длинного в мире моста через морской пролив, который соединит город Фучжоу с уездом Пинтань
В Китае построили самый длинный в мире автомобильно-железнодорожный мост
РИА
Новости
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Лента
новостей
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Политик из партии Меркель призвал начать снятие санкций с России до выборов
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
Производственное объединение Киришинефтеоргсинтез
В Ленинградской области потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины прокомментировал подписании "формулы Штайнмайера"
Порт Тромсё
В Тромсе 12 членов экипажа горящего траулера направили в больницы
Бесхозная лошадь в Санкт-Петербурге
По Петербургу бродит бесхозная лошадь
Телеведущая Ольга Скабеева
"Запутались парни". Скабеева оценила скандал вокруг Зеленского и Трампа
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Коридор в больнице
В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
Лента новостейМолния