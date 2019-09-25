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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ЛНР

13:08 25.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Донецкий в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 08.50 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли район населенного пункта Донецкий из вооружения БМП", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, силовики произвели шесть выстрелов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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