Украинские силовики обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Донецкий в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 08.50 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли район населенного пункта Донецкий из вооружения БМП", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, силовики произвели шесть выстрелов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru