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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

26 сентября: день обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме

13:07 25.09.2019
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Религиозные праздники 26 сентября
Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее)
Это — православный праздник в память завершения строительства и освящения храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня).
В начале IV века императрица Елена, мать императора Константина Великого, с помощью епископа Макария организовала в Иерусалиме археологическую экспедицию, которая обнаружила место, где в I веке был распят Иисус Христос. Сделать это было не просто: войска императора Тита, завоевав город в 70 году, не просто разрушили Иерусалимский Храм, но, словно задавшись целью в точности исполнить пророчество Христа (Мк13:1-2), буквально не оставили там камня на камне. А при императоре Адриане во II веке на месте разоренного Иерусалима римляне построили новый город — Элию Капитолину. Гроб Господень был засыпан землей и камнями, а на Голгофе возвели храм Венеры.
По приказу императора Константина на этом месте было начато возведение церкви. Строили ее 10 лет. Императрица Елена так и не дождалась завершения строительства – в 327 году она скончалась, а работы завершились в 335 году. В том же году в городе Тире (на территории современного Ливана) проходил церковный собор, и участвовавших в нем епископов пригласили на освящение нового храма. К тому же в эти дни отмечали 30 правления императора Константина, и торжество, состоявшееся 13 сентября (26 сентября по новому стилю) 335 года получилось очень пышным. В тот же день был освящен весь город Иерусалим и в память об этом был установлен церковный праздник.
На Руси он получил второе название Воскресение словущее (от глагола "слыть" — быть известным; то есть этот праздник только слывет Воскресением, в отличие от Пасхи — праздника Светлого Христова Воскресения).
Многочисленные Воскресенские храмы в России посвящены именно празднику Обновления храма, так как по православным представлениям никакая церковь, кроме храма Гроба Господня, не может именоваться храмом Воскресения Христова. Вот и ставили на Руси церкви Воскресения словущего.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеИерусалим
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