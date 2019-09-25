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РИА Новости

Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть

13:07 25.09.2019 (обновлено: 14:36 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Организации наподобие Международного валютного фонда (МВФ) должны умереть, поскольку неэффективны, заявил глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе организации ИНТОСАИ.

"Они не способны к саморефлексии, самореформе. Много лет уже ведутся об этом разговоры, и многие люди за счет этих разговоров питаются. Но МВФ — это абсолютно мертвый орган, на мой взгляд", — сказал он.

По его мнению, государства и организации не должны попадать в зависимость от МВФ, поскольку их меры помощи не принесут никакой пользы.
"У них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций", — заключил глава Сбербанка.
Международный валютный фонд — межправительственная валютно‑кредитная организация, имеющая статус специализированного учреждения ООН. Сейчас членами МВФ являются 189 государств.
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ИНТОСАИСбербанк РоссииМВФГерман ГрефВ мире
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