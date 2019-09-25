Политик из партии Меркель призвал начать снятие санкций с России до выборов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ Майк Моринг выступает за постепенное снятие санкций в отношении России и предлагает начать этот процесс уже сейчас, до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

"Можно привязать снятие санкций к восточной Украине. Там возможно движение. Если там будет видно, что удается прийти к разумному решению, санкции можно ослабить, постепенно, шаг за шагом", - добавил он. По его словам, на востоке Германии ожидается готовность к диалогу с Россией.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.