Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T13:06Z
https://ria.ru/20190925/1559105730.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151527/65/1515276525_0:0:3215:1808_1036x0_80_0_0_33fac49a16a9307473ab08be85c88f1a.jpg
РИА Новости

Политик из партии Меркель призвал начать снятие санкций с России до выборов

13:06 25.09.2019
817
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ Майк Моринг выступает за постепенное снятие санкций в отношении России и предлагает начать этот процесс уже сейчас, до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.
"Первые шаги должны быть в этом легислатурном периоде бундестага", - заявил Моринг в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
"Можно привязать снятие санкций к восточной Украине. Там возможно движение. Если там будет видно, что удается прийти к разумному решению, санкции можно ослабить, постепенно, шаг за шагом", - добавил он. По его словам, на востоке Германии ожидается готовность к диалогу с Россией.
Выборы в федеральной земле Тюрингия пройдут 27 октября.
Президент Чили Себастьян Пиньера
24 сентября, 23:01РИА Новости
Президент Чили призвал запретить односторонние экономические санкции
Ранее Моринг заявил, что введенные Москвой ответные меры наносят значительный ущерб в сельском хозяйстве, и отметил, что жители востока ФРГ ожидают нормализации отношений с Россией.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Бывший президент Украины Виктор Янукович
24 сентября, 22:13РИА Новости
Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича
2251002
Обсудить 0
Майк МорингХристианско-демократический союз ГерманииГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Госдуме прокомментировали начало процедуры импичмента Трампа
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть
Президент США Дональд Трамп во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем с другими президентами США
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины прокомментировал подписании "формулы Штайнмайера"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не исключил рассмотрение запрета лотереи грин-карт США
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
В Китае рассказали о попытках Вашингтона поссорить Москву и Пекин
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Мадуро заявил о лучшем моменте для отношений Москвы и Каракаса
Телеведущая Ольга Скабеева
"Запутались парни". Скабеева оценила скандал вокруг Зеленского и Трампа
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционные списки по Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
01:07Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
01:00Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
00:59Рогозин заявил, что относится равнодушно к тому, что США не дали ему визу
00:56Минздрав может получить 1,27 миллиардов рублей на медицинские изделия
00:52Трамп назвал фейком информацию, что глава нацразведки был готов уволиться
00:51Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
00:48Кабмин обсудит проект, уточняющий безнадежные к взысканию в бюджет платежи
00:42Кабмин обсудит увеличение финансирования на соцразвитие центров роста в ДФО
Лента новостейМолния