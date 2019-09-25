В Китае построили самый длинный в мире автомобильно-железнодорожный мост

Установка последней балки в конструкцию самого длинного в мире моста через морской пролив, который соединит город Фучжоу с уездом Пинтань

Установка последней балки в конструкцию самого длинного в мире моста через морской пролив, который соединит город Фучжоу с уездом Пинтань

ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Строительство основной конструкции самого длинного автомобильно-железнодорожного моста через морской пролив завершилось в китайской восточной провинции Фуцзянь, в среду была уложена последняя балка длиной 17 метров и весом 473 тонны, говорится в сообщении Китайской железнодорожной корпорации.

Строительство моста общей протяженностью 16,34 километра началось еще в 2013 году, планируется, что в эксплуатацию его сдадут в 2020 году, тогда он соединит популярный туристический островной уезд Пинтань с материковой частью провинции Фуцзянь.

Расположенный в Тайваньском проливе остров Пинтань является самой близкой точкой к Тайваню от материка, здесь даже создана пилотная зона по развитию и продвижению торговли и культурных обменов через Тайваньский пролив.

После открытия моста время на поездку из административного центра провинции города Фучжоу в Пинтань сократится с двух часов до получаса.

Этот проект, по сообщению агентства Синьхуа , считается достаточно сложным из-за крайне неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, высоких волн, частых тайфунов.