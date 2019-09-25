В Китае построили самый длинный в мире автомобильно-железнодорожный мост

ПЕКИН, 25 сен - РИА Новости. Строительство основной конструкции самого длинного автомобильно-железнодорожного моста через морской пролив завершилось в китайской восточной провинции Фуцзянь, в среду была уложена последняя балка длиной 17 метров и весом 473 тонны, говорится в сообщении Китайской железнодорожной корпорации.
Строительство моста общей протяженностью 16,34 километра началось еще в 2013 году, планируется, что в эксплуатацию его сдадут в 2020 году, тогда он соединит популярный туристический островной уезд Пинтань с материковой частью провинции Фуцзянь.
Расположенный в Тайваньском проливе остров Пинтань является самой близкой точкой к Тайваню от материка, здесь даже создана пилотная зона по развитию и продвижению торговли и культурных обменов через Тайваньский пролив.
После открытия моста время на поездку из административного центра провинции города Фучжоу в Пинтань сократится с двух часов до получаса.
Этот проект, по сообщению агентства Синьхуа, считается достаточно сложным из-за крайне неблагоприятных погодных условий, сильного ветра, высоких волн, частых тайфунов.
Мост представляет собой совмещенную двухуровневую конструкцию, на верхнем уровне будет скоростная шестиполосная автомобильная трасса, двигаться по которой можно будет со скоростью 100 километров в час. Нижний уровень отведен под высокоскоростную железную дорогу, поезда здесь будут ходить со скоростью 200 километров в час.