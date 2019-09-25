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РИА Новости
Культура

СМИ: Бейонсе хочет запатентовать имя своей дочери

14:17 25.09.2019
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© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The Carters
Кадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бейонсе подала в суд на организатора свадеб Венди Моралес из-за того, что она назвала компанию именем ее дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter), теперь певица хочет запатентовать имя своего ребенка, сообщает The Blast.
По информации источника, Бейонсе хочет, чтобы имя дочери стало "товарным знаком".
Артистка объясняет это тем, что девочка — "культурная икона" — дочь двух самых известных исполнителей в мире, имея в виду себя и мужа рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер), и "звезда детской моды".
Она также обвинила Венди Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.
Организатор в свою очередь утверждает, что владела торговой маркой с таким названием целых три года до рождения Блю Айви Картер, которая появилась на свет в январе 2012 года.
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